Multe, a Milano incassi record: al secondo posto c’è Roma (Napoli sesta). La classifica delle città

A Milano più multe che a Roma. I cittadini del capoluogo lombardo sono i guidatori che pagano le contravvenzioni più alte in Italia. Nel 2022 - hanno calcolato Facile.it e Assicurazione.it - la spesa pro capite è stata di 174 euro. Il dato emerge esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada: il comune di Milano ha incassato 151 milioni di euro, 18 in più di Roma che pure è molto più estesa e ha molti più abitanti e automobili, e come dato assoluto è al secondo posto in Italia. L’intera Lombardia poi è ai vertici della classifica nazionale per l’importo complessivo che ha portato nelle casse delle amministrazioni, quasi 194 milioni di euro. Per l’analisi Facile.it ha rielaborato i dati provenienti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.

LA CLASSIFICA

Lo ha consultato anche l’Ansa ed emerge che Roma ha incassato 133 milioni di cui 6,15 milioni sono contravvenzioni per eccesso di velocità.

Torino e Bologna hanno riscosso cifre simili (rispettivamente 40,5 e 43,3 milioni), a Palermo i milioni sono 25,5 e chiude la classifica delle grandi città Napoli con 8,85 milioni di multe incassate. Milano è anche la città dove si spinge di più sull’acceleratore, dove non si dovrebbe: nel 2022 le contravvenzioni per eccesso di velocità hanno portato nelle casse del capoluogo poco meno di 13 milioni. A seguire, nella graduatoria regionale, Brescia (11 milioni) e Bergamo (7 milioni), mentre sul versante opposto della classifica troviamo Sondrio, con quasi 343mila euro, Lodi (369mila) e Cremona (quasi 1,2 milioni di euro). L’importo complessivo raccolto in Lombardia supera i 193 milioni e mezzo di euro, spingendo la regione al primo posto nella classifica nazionale.

Rapportando le somme incassate con il numero di autovetture e motocicli iscritti nei registri della motorizzazione, la classifica lombarda cambia, anche se non per la prima posizione dove si trovano ancora i guidatori milanesi: considerando che dai dati ufficiali Aci fanno capo a Milano oltre 870.000 veicoli tra auto e moto, nel 2022 la “spesa pro capite” per multe legate alle violazioni del Codice della Strada è stata appunto di 174 euro, importo che fa guadagnare, come detto, ai guidatori meneghini anche il primato di più multati d’Italia. Nella graduatoria regionale, dopo i milanesi, seguono i conducenti pavesi, che in media nel 2022 hanno dovuto pagare contravvenzioni di importo pari a 129 euro (quarti nella classifica nazionale), mentre al terzo posto si posizionano quelli mantovani, dove la “multa pro capite” è pari a 92 euro.