Autovelox da 24mila multe fatto saltare in aria nel Padovano

A Cadoneghe, in provincia di Padova, un autovelox è stato fatto esplodere generando la gioia dei cittadini. Ma perché mai? L'occhio elettronico detiene il record di 24mila multe inflitte in un solo mese: un numero così alto da da sfiorare il record italiano di sanzioni comminate in 30 giorni. Al momento però non si conosce il nome dell'autore del gesto e se abbia agito da solo o meno. Sul fatto indagano carabinieri e polizia locale: trovata polvere da sparo. Il sindaco: «Un atto vergognoso».