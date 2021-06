Morto bimbo di 3 anni investito in un parco da 72enne con auto già sequestrata e patente revocata a Paderno Dugnano

È morto questo pomeriggio il bambino di tre anni investito mercoledì scorso all'interno del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano (Milano). Lo ha comunicato l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove il bimbo era ricoverato. La salma del piccolo resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico, disposto per la giornata di domani.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Catanzaro, bimbo investito da un furgone BARI Muore bimbo di 18 mesi investito in retromarcia L'INCIDENTE Bimbo di 4 anni travolto e ucciso dallo scuolabus

A investire il bimbo era stato un pensionato di 72 anni che aveva l'auto posta sotto sequestro e la patente revocata. Tra le possibili cause dell'incidente, anche quella del malore. Esclusa dagli inquirenti, invece, la guida in stato di ebbrezza o sostanze stupefacenti. L'uomo, già indagato per lesioni stradali gravissime e guida senza patente, potrebbe ora rispondere di omicidio stradale. La sua Citroen era piombata addosso al bambino cadendo da una terrazza panoramica del parco.

Lecco, morto il bambino di 7 anni investito da un pirata della strada dopo 5 giorni di agonia: la Procura apre un'inchiesta