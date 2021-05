Lecco, morto il bambino di 7 anni investito da un pirata della strada dopo 5 giorni di agonia: la Procura apre un'inchiesta

È morto il bambino di 7 anni di Cernusco Lombardone (Lecco) che lo scorso giovedì scorso era stato travolto da un'auto assieme alla mamma di 38 anni e alla sorella di 12 a Merate. Il piccolo Gioele era ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, dopo essere stato trasferito con l'elisoccorso e dove i medici hanno tentato per cinque giorni di salvarlo. La madre e la sorella invece sono in condizioni meno gravi.

Lesioni gravissime

Purtroppo le condizioni di Gioele erano gravissime a seguito di un volo di diversi metri dopo l’urto con l’auto. L’uomo alla guida della Fiat Punto aveva raccontato di essere stato speronato da un’auto pirata e di non essere quindi responsabile dell’incidente. Una versione dei fatti che non ha convinto gli agenti della Polizia locale che lo avevano denunciato per lesioni gravissime. Ora, con la morte del piccolo Gioele, dovrà rispondere di omicidio stradale colposo.

La Fiat Punto era guidata da un pachistano di 37 anni residente a Carate Brianza, nel Monzese, già denunciato in attesa del completamento dei rilievi e della consultazione anche delle immagini registrate dalle telecamere della zona. La procura di Lecco ha aperto anche un'inchiesta e sono ancora in corso indagini per accertare la dinamica dell'incidente di giovedì.

