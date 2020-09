Bimbo di 4 anni travolto e ucciso dallo scuolabus vicino casa a Livorno. Morto sotto gli occhi della madre

Tragedia in provincia di Livorno. Un bambino di 4 anni è morto investito da uno scuolabus vicino a casa. L'incidente è accaduto intorno alle 13. Il bambino sarebbe stato in sella alla sua bicicletta e sarebbe sbucato in strada tra le auto posteggiate vicino al marciapiede quando è stato investito dallo scuolabus che stava transitando in quel momento. A poca distanza c'era anche la madre del piccolo

L'incidente si è verificato a Castagneto Carducci, frazione di Donoratico (Livorno). Il piccolo è stato subito soccorso dal 118 ma è morto sul posto: troppo gravi i traumi riportati. Attivato anche l'elicottero Pegaso. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.



Il sindaco: «Tragedia per tutta la comunità»

«Una fatalità incredibile, un dolore fortissimo. Ora non possiamo far altro che stringerci attorno a questa famiglia. Impossibile dire altro per una tragedia che colpisce un'intera comunità», ha commentato il sindaco del centro, Sandra Scarpellini in merito alla morte del bambino di 4 anni, investito da uno scuolabus oggi vicino a casa mentre era sulla sua bicicletta.

Ultimo aggiornamento: 16:03

