Montevergine, clamoroso furto nel Santuario: rubati i gioielli della Madonna

Clamoroso furto a Montevergine, in provincia di Avellino. Un colpo è stato messo a segno nel Museo Abbaziale del Santuario. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino. Sono stati trafugati alcuni gioielli della Madonna. Rubate parure in oro e pietra, custodite all’interno di una teca murale che presenta un foro alla base del piano di appoggio. I militari con i monaci e i responsabili dell'Abbazia stanno eseguendo un'attenta verifica per accertare se mancano altri oggetti preziosi. Indignazione tra i fedeli.

Ultimo aggiornamento: 18:35

