Fabro, rubava i soldi nella cassette delle offerte in chiesa. Arrestato

E' stato arrestato dai Carabinieri di Fabro (Terni), e si trova associato alla casa circondariale di Perugia a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, un uomo di 50 anni, originario di Città della Pieve (Perugia) ma residente a Fabro. I militari dell’Arma hanno dato esecuzione ad un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso ai danni dell'uomo sul quale pendeva una condanna a espiare una pena di più di 4 anni a seguito di un cumulo per varie condanne comminate a suo carico per furto aggravato e danneggiamento.



Fra i diversi furti di cui l’arrestato si è reso responsabile, nel tempo ce ne sono alcuni ai danni delle cassette delle offerte di chiese in varie parti d’Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA