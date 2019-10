Aggredisce il parroco per rubare la cassetta delle offerte in chiesa: giovane fermato

Ha aggredito il parroco di una chiesa di Caprarola (Viterbo) per rubare il denaro delle offerte, ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione dello stesso paese.



Protagonista un giovane pregiudicato di 25 anni, originario del paese, che ha aggredito il parroco del convento di Santa Teresa nel tentativo di impossessarsi del denaro delle offerte. Ma la prionta reazione del sacerdote ha spiazzato l'aggressore; il parroco è riuscito a barricarsi all interno della canonica e ad allertare i carabinieri.



Il giovane è stato così bloccato dai militari accorsi e successivamente denunciato per furto ed aggressione. Già pochi giorni prima era entrato in chiesa sempre per tentare di forzare la cassetta delle offerte, ma sorpreso dal parroco si era dato alla fuga. © RIPRODUZIONE RISERVATA