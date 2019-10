Roma, statue indigene rubate da una chiesa e lanciate nel Tevere

Alcune statue indigene, esposte in occasione del Sinodo per l'Amazzonia, sono state rubate la notte scorsa dalla chiesa di Santa Maria in Traspontina, a due passi dal Vaticano, e sono state lanciate nel Tevere. L'azione è stata filmata interamente con una telecamere e pubblicata su Youtube. Nei quattro minuti del video si vede un uomo entrare nella chiesa e sottrarre idoli Pachamama esposti in una nelle navate. Successivamente si avvia verso Ponte Sant'Angelo da dove lancia in acqua le statue. Il video è senza commento né rivendicazioni di alcun tipo.

«Abbiamo appreso dai social network di questo gesto - commenta Paolo Ruffini, prefetto del dicastero vaticano per la comunicazione - Posso solo dire che rubare qualcosa da un luogo, per di più sacro, è una bravata, un gesto privo di senso, che contraddice lo spirito di dialogo che dovrebbe sempre animare tutti: un furto che si commenta da solo».



Ultimo aggiornamento: 22:32

