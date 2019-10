Roma, tenta furto in chiesa, il parroco lo sorprende: arrestato dopo un mese di indagini

Il 14 settembre, ha tentato di rubare il tabernacolo dall'altare della chiesa Nostra Signora di Lourdes in viale di Tor Marancia, a Roma Sud. Venne però sorpreso dal sacerdote e abbandono l'oggetto sacro.

Da subito sono scattate le indagini dei carabinieri che hanno piortato all'individuazione e all'arresto dell'uomo: secondo i militari si tratta di un 46enne romano, già noto alle forze dell'ordine. E' stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, per i reati di tentato furto aggravato e estorsione.



Già altre volte, in passato, si era presentato in sagrestia pretendendo, con fare minaccioso, somme di denaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA