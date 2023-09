Nuovo codice della strada, cosa deve fare chi ha un monopattino: dall'assicurazione al casco, la guida

Il disegno di legge sul nuovo Codice della strada include importanti novità anche per quanto riguarda la circolazione dei monopattini elettrici, sia quelli noleggiati tramite le app di sharing che i mezzi privati. Chi quindi utilizza il monopattino per spostarsi in città dovrà presto provvedere a una serie di adempimenti che vanno dall'obbligo di assicurazione e casco alla dotazione di targa e frecce direzionali.

È importante ricordare che le novità non entreranno in vigore immediatamente: si tratta infatti di un disegno di legge e non di un decreto, perciò il testo - già approvato dal Consiglio dei ministri - dovrà seguire il normale iter legislativo ed essere approvato dal Parlamento. Dopodiché saranno anche necessari dei decreti attuativi che definiscono in modo più dettagliato e concreto le norme. Tuttavia, le nuove regole introdotte sono importanti ed è bene conoscerle in tempo per riuscire a conformarsi in tempo.

Casco, targa e assicurazione

L'obbligo di indossare il casco, attualmente solo per i minorenni, verrà esteso e il mancato rispetto comporterà una sanzione pecuniaria che dovrebbe variare tra i 100 e i 400 euro.

Per quanto riguarda l'assicurazione, va fatto un disinguo tra monopattini in sharing e quelli privati: « Dei circa circa 550mila monopattini elettrici che al momento circolano in Italia - ha speigato il vicepresidente di Assoutenti Gabriele Melluso - circa 42mila sono appartenenti alle societa di sharing e quindi già coperti da assicurazione. Per tutti gli altri, con le nuove disposizioni, sara necessario dotarsi di apposita copertura assicurativa, che determina inevitabili spese per i proprietari dei mezzi: una polizza per i monopattini ha infatti un costo che parte da un minimo di 40 euro all’anno ma puo arrivare anche a 150 euro».

Il proprietario dovrà poi assicurarsi che il proprio mezzo sia munito di targa, che è ovviamente necessaria per l'assicurazione. la targa potrà essere richiesta alla Motorizzazione e, secondo le prime informazioni, potrebbe essere adesiva: questo è uno dei dettagli che sarà deciso con successivi decreti attuativi.

Sarà presto necessario inoltre applicare al proprio monopattino gli indicatori luminosi di direzione: in questo caso per chi ne sarà sprovvisto la multa sarà più alta: dai 200 agli 800 euro.

Parcheggi e limiti di velocità

Il limite di velocità verrà ridotto rispetto alle regole attuali, anche se le variazioni saranno minime: nelle zone pedonali il limite resterà a 6 km all'ora, come è gia attualmente, mentre nelle strade urbane scenderà a 20 km/h e nelle strade extraurbane a 25 km/h.

Per quanto riguarda i parcheggi invece, la stretta si farà sentire di più: basta alla sosta selvaggia dei monopattini sui marciapiedi, e su quest'ultimi sarà vietato anche il transito.

La sosta sarà consentita solo sll'interno di parcheggi appositi per i monopattini - che il Comune potrà decidere autonomamente di tracciare - e in ogni caso solo nei punti in cui c'è spazio necessario per il transito dei pedoni.