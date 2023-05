Milano, donna aggredita da un uomo entrato di nascosto in casa: arrestato clochard. Ha tentato di stuprarla

Un altro episodio brutale di violenza contro le donne a Milano. E stavolta non in una stazione, in un giardino pubblico o in una discoteca, come avvenuto negli ultimi casi in ordine di tempo, ma in una casa, dove una 44enne è stata aggredita ieri pomeriggio da un uomo che era riuscito ad entrare nell'abitazione e che avrebbe anche tentato di abusare di lei.

Cosa è successo

L'ha colpita con pugni alla testa e al volto, tanto che la vittima, che è riuscita a difendersi, è stata portata in ospedale per le cure.

LE INDAGINI

Su come sia riuscito ad accedere nella casa sono in corso approfondimenti. A quel punto, stando a quanto accertato dagli inquirenti, l'ha subito aggredita, colpendola con numerosi pugni al volto e alla testa, l'ha spinta a terra mettendosi sopra di lei e le ha strappato la camicia, ma lei è riuscita a reagire con un calcio (sarà ascoltata di nuovo sull'intera dinamica dell'aggressione). Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei vicini che hanno dato l'allarme. Il 23enne, intanto, si era messo a rovistare nell'appartamento per cercare di portare via qualcosa, ma sono arrivati i carabinieri che l'hanno arrestato. Il pm ha chiesto la convalida del provvedimento e la custodia cautelare in carcere per le accuse di tentata rapina, violenza sessuale, in relazione al tentativo di abusi, e lesioni (è stata portata in ospedale in codice giallo). Sulla misura cautelare e sulle imputazioni deciderà il gip Daniela Cardamone, dopo l'interrogatorio fissato per domattina. Domani sarà interrogato dal gip Livio Cristofano anche il 32enne fermato ieri dalla Squadra mobile per aver violentato una disabile in una tenda in piazza Carbonari. Il pm Rosaria Stagnaro ha chiesto che resti in carcere. Mentre vanno avanti le indagini per arrivare a bloccare l'uomo che nella notte tra sabato e domenica scorsa ha abusato di una 31enne nel bagno di un locale in via Padova.