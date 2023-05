Giovedì 11 Maggio 2023, 07:42 - Ultimo aggiornamento: 07:48

Stava tornando a casa dopo una serata con gli amici, un breve tragitto a piedi che ha fatto tante volte. E all'improvviso, sbucato dal buio, se l'è trovato addosso. Un uomo di 31 anni di origini nigeriane, con precedenti e già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito e cercato di violentare una ventiquattrenne. Solo la prontezza della giovane, che ha reagito urlando, e l'intervento di due ragazze l'hanno salvata da una brutalità che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche.



TASER

È accaduto martedì notte attorno all'una in pieno centro a Pavia, all'angolo tra corso Cavour e via Porta Marica. Una zona solitamente affollata, da qui i giovani si spostano per raggiungere piazza della Minerva, abituale luogo di raduno e zona di locali. Ma due sere fa diluviava e c'era poca gente in giro, tanto che la maggior parte dei bar ha abbassato la saracinesca in anticipo. L'aggressore ha visto la ragazza da sola, l'ha afferrata e stretta a sé per immobilizzarla, poi le ha tolto con furia la maglietta. La giovane ha gridato con tutte le sue forze, una studentessa e la sua amica poco lontane hanno sentito le sue urla disperate e sono accorse: la vittima era seminuda, il nigeriano aveva l'aria alterata e una bottiglia in mano. Hanno aiutato la ventiquattrenne a liberarsi dalla presa e avvisato il 112, le immediate ricerche hanno permesso agli agenti di rintracciare l'uomo: era rimasto in zona e una volta fermato ha reagito con una violenza tale che è stato necessario minacciarlo con il taser. Alla fine è stato bloccato e arrestato, ora è nel carcere di Torre del Gallo e oltre all'accusa di violenza deve rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale. «Questo di solito è posto tranquillo, non è mai successa una cosa del genere - spiegano al bar Europa - Corso Cavour è il tragitto che porta alle vie dei locali, una strada di grande passaggio. A eccezione dell'altra sera, che con la pioggia era praticamente deserta». In zona però ultimamente c'è stata un po' di agitazione, un uomo è stato segnalato alla polizia perché molestava alcune dipendenti di un bar: compiva atti osceni davanti a loro, provava a seguirle mentre tornavano a casa. Due sere fa l'aggressione, simile a quella avvenuta lo scorso giugno ai danni di una ragazza, anche lei di 24 anni, assalita da uno sconosciuto che l'ha seguita a piedi nel centro storico. L'allarme è scattato poco prima delle 4 del mattino, con la telefonata ai carabinieri fatta dalla vittima che chiedeva aiuto. La giovane si trovata in via Sant'Agata, in una zona più defilata rispetto al cuore della vita notturna, quando è stata pedinata da un uomo di origini straniere. Appena ha imboccato una via isolata lui ha dapprima tentato un approccio, facendosi sempre più insistente. Lei è stata rapida a reagire, ha afferrato il telefono e chiamato subito i soccorsi e l'aggressore si è allontanato.



SENTINELLE

Il centro storico di Pavia è da tempo osservato speciale per la gestione delle criticità legate alla vita notturna. A febbraio sotto la cupola Arnaboldi, uno dei luoghi di ritrovo dei giovani, un tunisino sedicenne è stato ferito all'orecchio da una coltellata durante una lite e sempre lunedì notte gli agenti della volante hanno fermato un'auto: la passeggera, che doveva scontare un anno e otto mesi di detenzione, nascondeva sotto la maglietta un involucro contenente 105 grammi di cocaina. Dal prossimo giugno, per rafforzare la sicurezza, entreranno in campo gli Osservatori di Strada a supporto della polizia municipale nella gestione della movida. «Si tratta di personale specializzato e formato con il compito di fungere da prima sentinella per la prevenzione», ha spiegano il prefetto Francesca De Carlini.