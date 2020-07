Milano, bambino di 5 anni muore soffocato mentre mangia una brioche

Milano, un bambino di 5 anni è morto soffocato mentre stava mangiando una brioche durante la colazione. La tragedia è avvenuta nel Comune di Pero, nell'area metropolitana di Milano, martedì 30 giugno in via XXV aprile. Il piccolo, dopo aver mangiato un boccone della brioche, ha cominciato a tossire, e non riuscendo più a respirare è diventato cianotico. Mamma e papà, di origine egiziana e titolari di una pizzeria, hanno cercato di aiutarlo e hanno chiamato i soccorsi, ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Sulla tragedia indaga la polizia.

Gemelli uccisi dal padre, l’ultimo sms di Bressi alla moglie: «Domani avrai problemi più grossi della mensa dei bambini»

Livorno, bambina di 11 anni schiacciata da una porta da calcio mentre gioca con gli amichetti: è grave

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA