«Prenderò il volo, domani avrai problemi ben più grossi della mensa dei bambini», così Mario Bressi (scrive Il Giorno di Lecco) ha concluso la lunga email inviata nella notte tra venerdì e sabato alla moglie Daniela Fumagalli, in cui annunciava che non li avrebbe più rivisti in vita perché «hanno già preso il volo».

Bimbi uccisi, il padre ha gettato i telefonini dei figli: non voleva lasciare alla moglie neppure le foto

Come se non bastassero già i primi strazianti risultati degli esami sui corpicini di Elena e Diego, i due bambini di 12 anni uccisi dal papà nella casa di vacanze di Margno, in Valsassina (Lecco), prima di togliersi la vita gettandosi dal vicino viadotto della Vittoria, noto proprio come luogo di suicidi. Dai primi esiti dell’autopsia di Elena risulta che Mario Bressi l’abbia strozzata a mani nude. Un fatto che conferma il risultato dei primi accertamenti eseguiti nell’appartamento dall’anatomopatologo Paolo Tricomi il giorno stesso della scoperta del delitto sul corpo di Diego, anche lui strangolato. Insomma il papà li ha uccisi con le sue stesse mani.



Ieri Tricomi, che ha ricevuto l’incarico dal pm Andrea Figoni e dal procuratore Antonio Chiappani, ha esguito l’esame autoptico sul bambino e sul padre che prima di togliersi la vita ha scritto alla moglie, decisa a separarsi tanto da aver contattato un avvocato per avviare le procedure, una lettera piena di rancore, con l’accusa di aver distrutto la famiglia. Una lettera per annunciare che lei non avrebbe più visto i bambini e che lui avrebbe «preso il volo».

Lei era rimasta nell’appartamento di Gessate, nel Milanese, dove vivevano tutti insieme e dove ora gli amici dei gemellini e le persone del paese portano fiori e lasciano messaggi, increduli di quanto è successo, come increduli sono i nonni dei piccoli. Bressi non aveva mai mostrato il rancore e la rabbia che ha messo nero su bianco nella sua lettera. Non ha mai espresso con violenza le sue preoccupazioni per la paura di perdere i bambini che erano «la sua vita». Belli e sorridenti, sono in quasi tutte le fotografie che ha messo sui suoi profili social, incluso le ultime immagini su instagram su cui ha scritto «con i miei ragazzi...sempre insieme». Impensabile - anche per Daniela - immaginare che ai suoi bambini avrebbe potuto far del male. E farlo a mani nude. Una volta terminate le autopsie, avuto il via libera dai magistrati, la mamma potrà far celebrare i funerali di Diego e Elena.

Ultimo aggiornamento: 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA