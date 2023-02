Milano, accoltellato in zona San Siro: 26enne in sala operatoria, è in pericolo di vita

Accoltellato al petto in pieno sabato pomeriggio a Milano. Le condizioni dell'uomo, un egiziano di 26 anni, aggredito sono gravi: è in pericolo di vita. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Le indagini sul fatto di sangue sono condotte dalla polizia intervenuta sul posto - via Abbiati, nel quartiere di San Siro - dopo una segnalazione.

L'uomo è in sala operatoria. In base a una prima ricostruzione, lo straniero che è stato trovato per terra in via Abbiati sarebbe stato accoltellato poco distante in piazza Selinunte. È possibile che il giovane sia stato colpito con un fendente nell'ambito di una rapina i cui contorni non sono però chiari.

