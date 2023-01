Domenica 29 Gennaio 2023, 08:33

Doveva essere una giornata come tante nel minimarket, il turno serale ormai alla fine. Ma per il negoziante che ha reagito a una rapina di un balordo la giornata è finita in ospedale, colpito da una coltellata alla gola e ricoverato in gravi condizioni. La vittima del negozio di Montesacro è un 53enne del Bangladesh. Dalle prime indagini è emerso che il bandito solitario è entrato nel minimarket con l'intenzione di fare un colpo rapido e veloce. Per questo, passamontagna calzato sulla testa e coltello in mano, ha minacciato il titolare. Ma non è andata come credeva. E il tentativo di rapina è finito nel sangue, con il 53enne ferito gravemente al collo.

Erano circa le 20.50 quando il rapinatore è entrato nel minimarket gestito dall'uomo originario del Bangladesh, intento nelle ultime faccende prima della chiusura del locale all'angolo tra viale Tirreno e via Val di Cogne. Si è avvicinato al titolare, e, dopo avergli puntato contro il coltello, gli ha intimato di consegnare l'incasso della giornata. «Dammi tutti i soldi e non ti succederà nulla», l'avrebbe minacciato. Ma il titolare d'istinto ha reagito, per nulla intenzionato a consegnare il frutto del suo lavoro. Davanti alla sua reazione, il rapinatore non ci ha pensato due volte: ha sferrato una coltellata al collo del 53enne, ferendolo gravemente. Poi è fuggito a piedi, in direzione del Ponte delle Valli, facendo perdere le sue tracce. In quel momento passava da viale Tirreno un rider, che andava a consegnare le pizze in un'abitazione. Vedendo l'uomo riverso a terra in un lago di sangue, ha subito chiamato i soccorsi. A poca distanza c'era anche un poliziotto fuori servizio, anche lui immediatamente ha allertato il 118.

I SOCCORSI

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l'uomo in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Fortunatamente non è in pericolo di vita, anche se le sue condizioni sono gravi. Accorsa anche una volante della polizia, che ha avviato le indagini per risalire all'autore dell'aggressione e della tentata rapina. «In quella strada, dopo le 20.00 passano molti sbandati, non è sicuro camminare», raccontava ieri un abitante. «Venite a vedere le condizioni del marciapiede in quel punto ogni mattina, è uno schifo, nonostante ci sia il cassonetto proprio a un metro di distanza. C'è di tutto».

A indagare è la polizia. Gli agenti hanno già sentito diversi testimoni. Il giovane che andava in bicicletta ha detto di aver avuto il tempo di accorrere dentro il negozio e ha incrociato il malvivente che scappava con il volto travisato dal passamontagna. Impossibile dunque per lui riconoscerlo. Gli investigatori stanno lavorando anche sulle telecamere della zona. Il bandito potrebbe esser stato inquadrato prima di coprirsi il viso. Inoltre la polizia scientifica potrebbe lavorare su casi simili e scoprire altri colpi messi a segno dallo stesso criminale.