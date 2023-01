Aleksander Chomiak, la sequenza dell'arresto del polacco 34enne. «Forse ha problemi psichici»

Aleksander Mateusz Chomiak, il senzatetto polacco di 24 anni fermato ieri a Milano dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver accoltellato il 31 dicembre, alla stazione Termini di Roma, una turista israeliana è una sorta di “fantasma” che si aggirava da almeno 8 mesi per l'Italia ed è ipotizzabile che possa avere problemi psichici. Emerge dagli accertamenti degli inquirenti che oggi hanno chiesto la convalida del fermo e la custodia in carcere per il giovane, che non ha detto nulla dopo essere stato bloccato e che non parla italiano. Al momento per gli inquirenti il suo è stato un atto privo di motivazione