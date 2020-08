Migranti, la nave di Banksy lancia un Sos: «Abbiamo un morto a bordo e 219 profughi»

«Abbiamo un morto a bordo e altri hanno ustioni su tutto il corpo». È l'sos lanciato dalla 'Louise Michel', la nave di soccorso per rifugiati finanziata dal celebre 'street artist' britannico Banksy. In un tweet l'imbarcazione ha detto di avere a bordo 219 persone alcune delle quali in condizioni di salute critiche. «Abbiamo bisogno di assistenza immediata», scrivono su Twitter.

