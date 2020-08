Un'ottantina di migranti è sbarcata in Salento. Hanno viaggiato con veliero che però si è incagliato nelle secche del tratto jonico della costa salentina, in località Torre Mozza, a Ugento, a poca distanza alla costa. In azione la Guardia costiera e la Guardia di finanza. Allertata la Croce rossa. Al momento dello sbarco vengono effettuati i controlli sanitari, compresi quelli previsti dai protocolli anti-Covid. Un'altra imbarcazione, pure in questo caso un veliero, è in navigazione verso la costa salentina, nella stessa zona.

Lo sbarco dei migranti

Dalla costa di Torre Mozza in Puglia si vede una barca ferma vicino a degli scogli con a bordo dei migranti 😢😢 @picenooggi @SkyTG24 #sbarcosalento Pt.2 pic.twitter.com/RJ14np1pPs — Daniele Vigo (@be_vigo) August 28, 2020

Ultimo aggiornamento: 21:06

