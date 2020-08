Soccorsi 400 migranti, nessuno offre un un porto. L'Onu: «Farli sbarcare subito»

L'agenzia Onu per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione Internazionale per le migrazioni (Oim), chiedono lo sbarco immediato di oltre 400 rifugiati e migranti soccorsi ed attualmente a bordo di tre navi nel Mediterraneo centrale. «La mancanza di un accordo su un meccanismo di sbarco regionale, da tempo invocato da Unhcr e Oim, non può essere una scusa per negare a persone vulnerabili un porto sicuro e l'assistenza di cui hanno bisogno, come previsto dal diritto internazionale - scrivono in una nota -. Le discussioni su una tale proposta che si erano arenate dovrebbero essere riprese urgentemente. Ô fondamentale che gli altri Stati membri dell'Ue forniscano maggiore sostegno ai Paesi in prima linea nell'accogliere coloro che arrivano via mare nel Mediterraneo».

Un gruppo di 27 migranti e rifugiati, fra cui una donna incinta e dei bambini, partiti dalla Libia, sono a bordo della petroliera Maersk Etienne «da un periodo inaccettabile» di tre settimane dal loro salvataggio, avvenuto il 5 agosto. «Occorre trovare una soluzione e fornire urgentemente alla nave un porto sicuro per lo sbarco», ricordano nella nota Unhcr e OIm.

Oltre 200 rifugiati e migranti soccorsi «devono essere sbarcati con urgenza dalla nave Louise Michel, «attualmente ben oltre la sua capacità di trasporto sicuro». Eventuali ritardi potrebbero mettere a rischio la sicurezza delle persone a bordo, equipaggio compreso. «Anche altre 200 persone soccorse che si trovano a bordo della Sea Watch 4 dovrebbero essere prontamente dotate di un porto sicuro», avvertono le organizzazioni internazionali.

Ultimo aggiornamento: 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA