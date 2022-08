Meteo Ferragosto, in arrivo temporali già questo fine settimana in mezza Italia

Meteo in bilico a Ferragosto? È in arrivo una perturbazione già nei prossimi giorni; un vortice temporalesco in movimento dai Balcani verso l'Adriatico tra venerdì e sabato. Questo influenzerà il tempo pilotando una serie di temporali che, come registra 3bMeteo, scorreranno su molte delle nostre regioni da nord a sud, distribuendo fenomeni anche violenti. Sul finire della settimana invece l'area di bassa pressione si allontanerà verso l'Egeo, permettendo una rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo che tenderà a stabilizzarsi a partire dalle nostre regioni settentrionali.

Venerdì 12 agosto

Già al mattino spiccata variabilità su Triveneto e Romagna con qualche rovescio sparso, nuvolosità irregolare al Sud con rovesci sparsi in Puglia e temporali in Sicilia, specie settentrionale, fin sulla bassa Calabria. Altrove avvio di giornata più soleggiato. In giornata rovesci e temporali su Alpi e Prealpi centro-orientali, in estensione retrograda verso ovest a Emilia, Lombardia, entroterra ligure e Piemonte orientale entro sera, fino a sconfinare al Mar Ligure e alla Toscana con fenomeni anche intensi e a locale carattere di nubifragio. Altri temporali si intensificheranno al Sud peninsulare e in Sicilia, localmente forti e grandinigeni e in frequente sconfinamento alle coste, specie tirreniche, seppur in graduale attenuazione nel corso della serata. Temperature in lieve diminuzione.

Sabato 13 agosto

Tempo in miglioramento al Nord con ampie schiarite in rapida estensione alla Toscana, Umbria, alte Marche e alto Lazio. Instabilità in aumento invece su basso Lazio, basse Marche, Abruzzo e Sud peninsulare con rovesci e temporali anche forti dal pomeriggio, specie sulle zone interne, in sconfinamento alle coste del basso Tirreno e dello Ionio con possibili nubifragi e grandinate. Rovesci e temporali neo pomeriggio sulle zone interne della Sardegna, in serata qualche pioggia in arrivo sul nord della Sicilia. Temperature in ripresa al Nord.

Domenica 14 agosto

Residua variabilità al Sud con schiarite alternate ad annuvolamenti, specie nel pomeriggio sulle zone interne peninsulari, dove sarà nuovamente possibile qualche rovescio, in esaurimento la sera. Sul resto d'Italia tempo più stabile e soleggiato, pur con qualche annuvolamento in arrivo sulle Alpi occidentali che potrà dar luogo nel pomeriggio a brevi rovesci. Temperature in aumento, specie al Centro-Nord.