Pioggia e violenta grandinata mentre sono accampati in montagna: soccorsi 40 giovani scout di Bari

Paura per un gruppo di giovanissimi scout che si sono trovati improvvisamente a fare i conti con una improvvisa e violenta grandinata e un nubifragio mentre erano in località Fonte Astuni, zona montana nel comune di Villavallelonga, in provincia dell'Aquila. Le condizioni meteo oggi alle 15 sono cambiare di colpo e il cielo luminoso è diventato nero e minaccioso: la grandine e la nebbia hanno fatto perdere l'orientamento al gruppo che ha lanciato immediatamente l'allarme. I vigili del fuoco di Avezzano si sono precipitati sul posto e hanno recuperano i 40 scout colti, di età compresa tra i 12 e 16 anni, provenienti da Triggiano in provincia di Bari.

Il violento nubifragio di pioggia e grandine ha annullato quasi totalmente la visibilità e inondato l’area camping che li ospitava. Gli accompagnatori hanno dato l’allarme telefonicamente alla sala operativa dei vigili del fuoco che hanno tempestivamente raggiunto il gruppo con cinque mezzi fuoristrada. Dopo un lungo e impegnativo percorso di montagna, i ragazzi, fortunatamente tutti illesi, sono stati trasportati nell’abitato di Villavallelonga dove è stata messa a disposizione la palestra comunale: i ragazzi stanno bene e sono stati rifocillati.