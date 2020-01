Meningite, bimba di 14 mesi in ospedale con febbre e convulsioni: non era vaccinata

Meningite, una bimba di 14 mesi di San Nicolò d'Arcidano (Oristano), è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari a causa della febbre e delle convulsioni. La piccola era arrivata ieri in elicottero da Oristano con febbre molta alta, convulsioni e difficoltà a reagire agli stimoli. Sintomi che hanno fatto subito pensare alla meningite, diagnosi poi confermata dalle analisi.

Secondo quanto riferisce il quotidiano L'Unione Sarda il ceppo sarebbe di tipo B, per il quale la bimba non era vaccinata (questo vaccino non è obbligatorio), ma dal Brotzu non confermano. Le condizioni della piccola, dicono i medici all'ANSA, sono in miglioramento. Già avviata la profilassi per i famigliari e le persone venute in contatto con la bambina.



