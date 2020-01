Meningite, baby star della danza muore a 14 anni: Valentina era in vacanza in Sardegna

Valentina Sanna, baby promessa della danza, è morta a Capodanno stroncata dalla meningite. Valentina era una stella nascente del balletto in Inghilterra: La ragazza, di chiare origini italiane, si trovava in Sardegna con i genitori e le due sorelle quando ha contratto il virus. Il giorno di Santo Stefano era iniziato il suo calvario: prima un fortissimo mal di testa, poi una febbre alta, infine il peggioramento improvviso. Portata in ospedale, nel giro di pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, che ha lasciato «devastati» i genitori, tra cui il papà Alberto. Valentina, ballerina di talento, faceva parte della Procter Dance Academy di Crosby e si era guadagnata un posto anche alla prestigiosa Royal Ballet School di Londra. Dopo la sua morte i genitori hanno scelto di donare i suoi organi «per dare nuova vita ad altri pazienti», ha detto il papà.

Ultimo aggiornamento: 17:47

