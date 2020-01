L'Aquila, prof colpita da meningite: è gravissima

L'AQUILA - Una insegnante di matematica dell'Aquila, di 45 anni, in servizio alla scuola primaria De Amicis, è stata colpita da meningite pneumococcica da otite ed è ricoverata in ospedale, nel reparto di Rianimazione del San Salvatore, in gravissime condizioni. La notizia è stata diffusa dal capoluogo.it. Si tratterebbe di una meningite non contagiosa e, dunque, non sarebbe necessaria la profilassi per chi è stata a contatta con la donna, le cui condizioni sono gravissime.



