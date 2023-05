«Amalfi o Portofino? Meglio andare in Sardegna»: il consiglio del Washington Post sulle destinazioni meno affollate

Amalfi? Portofino? No, meglio andare in Sardegna la prossima estate. Questo il consiglio che arriva dal Washington Post, ha inserito l’Isola in un articolo in cui si sufggeriscono 9 mete poco affollate da scegliere per la prossima estate.

«Gli esperti del settore prevedono che l'estate 2023 sarà la più trafficata negli aeroporti degli ultimi decenni - si legge tra le righe - sappiamo che le persone viaggeranno in massa». Per questo, secondo il quotidiano statunitense, l'identikit corrisponde alla Sardegna come destinazione ideale per chi vuole andare al mare in Italia.

«Roma? Provate invece Torino»

In generale, il Bel Paese si appresta a esere in cima alle preferenze per i turisti statunitensi, la prossima estate, non solo per quanto riguarda le località costiere. «Aspettatevi che Roma, Firenze e la Costiera Amalfitana siano piene o addirittura esaurite», ha spiegato al quotidiano Marco Amorico, presidente della compagnia di viaggi di lusso Access Italy.

«Per fortuna – aggiunge il Washington Post - ci sono molte altre bellissime regioni da esplorare che non arrivano con gli stessi sciami di turisti». Dunque, secondo la stessa logica di evitare i sovraffollamenti, il Washington Post suggerisce di visitare Torino al posto di Roma: il capoluogo piemontese viene definito tra le righe una delle "seconde città" più attraenti del Paese.