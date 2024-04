Medici cantano e ballano sulle note del "Gioca Jouer" durante l’autopsia, polemica sui social

Medici legali impegnati a ballare e a divertirsi sulle note del "Gioca Jouer" di Claudio Cecchetto, mentre si tagliano cadaveri e parti di essi. Fa molto discutere un video che in queste ore è diventato virale sui social network in cui, sembra durante un corso nazionale della Società Italiana di Medicina Legale, si riconoscono professori di note università italiane impegnati a ballare, cantare e riprendere con il telefonino il convivio durante lo svolgimento di esami autoptici - propagandati sul web come un'innovativa sessione di "Live Autopsy" - da parte di un gruppo di colleghi che si vedono nella medesima aula didattica e che paiono accennare a loro volta alcuni passi di danza.

Ragazza uccisa Aosta, arrestato a Lione il presunto killer: italiano di origine egiziana, era ​già a processo per abusi sulla vittima

Il filmato

Il video è giunto sui dispositivi anche di numerosi medici legali di altre facoltà i quali hanno chiesto una formale presa di posizione, prima sulla veridicità del filmato e, quindi, su eventuali provvedimenti disciplinari, da parte del ministro della salute, Orazio Schillaci e del presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli.