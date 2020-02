Mastella si dimette da sindaco di Benevento dopo il malore

Clemente Mastella si è dimesso da sindaco di Benevento. La lettera di dimissioni è stata acquisita stamani al protocollo di Palazzo Mosti, sede del comune. Ancora non comunicate le motivazioni del gesto dell'ex ministro. Benevento è l'unico capoluogo di provincia in Campania guidato dal centro destra.

Mastella, malore per il sindaco di Benevento: portato in ospedale in terapia intensiva

Clemente Mastella scatena la guerra ai piccioni: «Vietato dar loro da mangiare»

Clemente Mastella lo aveva promesso ed ha mantenuto fede alla sua decisione di rassegnare le dimissioni dalla carica di sindaco all'indomani della visita a Benevento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così questa mattina ha affidato a un funzionario la sua lettera di dimissioni protocollate a Palazzo Mosti. Allo stato non si conoscono le motivazioni ufficiali della sua decisione. Qualche giorno fa però sulla sua pagina fb Mastella aveva scritto: «Vedo nella mia maggioranza quasi ex, anche se molti dichiarano fiducia nella mia persona, cose che non mi convincono. Io ho chiesto di fare il sindaco per la gente, per risolvere qualche problema alla città. Tanti sono stati risolti, altri avviati a soluzione. Qualcuno non ricorda che mi sono dimesso da ministro per la mia dignità. A questa non rinuncio. Dopo la visita del presidente Mattarella, che su mio invito e della università verrà a Benevento prenderò le mie decisioni».

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA