Marina Brambilla eletta rettrice della Statale di Milano: è la prima donna in 100 anni di storia. Chi è

Marina Marzia Brambilla è stata eletta rettrice dell'Università degli studi di Milano. È la prima donna alla guida dell'ateneo, che quest'anno ha compiuto 100 anni. Brambilla ha ricevuto 1.651 preferenze contro le 644 preferenze per Luca Solari. La proclamazione è avvenuta al termine dello spoglio delle schede nell'aula magna dell'ateneo. «Ci sono voluti 100 anni ma ce l'abbiamo fatta», il commento a caldo della neo rettrice che guiderà l'ateneo per i prossimi 6 anni.

Chi è Marina Marzia Brambilla

Professoressa Ordinaria di Lingua e Linguistica Tedesca, Marina Marzia Brambilla è in servizio alla Statale dal 2003.

Ha svolto - come si legge nel suo curriculum - negli anni un'intensa attività didattica e una mirata attività di ricerca, affiancando a queste l'impegno nel servizio all'Ateneo, concretizzatosi in numerose deleghe e, nel sessennio 2018-2024, nella carica di Prorettrice delegata alla Programmazione e all'Organizzazione dei Servizi per gli Studenti. È Presidente del Centro Linguistico di Ateneo, SLAM, che ha contribuito a creare.

Responsabile di numerose iniziative che comportano collaborazioni con partner istituzionali come Regione Lombardia, Comune di Milano, l'Ufficio Scolastico e i principali Ministeri, è project leader dello Spoke 1 «Rigenerazione urbana» dell'ecosistema dell'innovazione MUSA (PNRR), entro il quale coordina attività di ricerca e interazione con il territorio in un progetto che guarda alle evoluzioni urbane, come MIND e Città Studi. Ha prestato servizio come Commissario per l'Abilitazione Scientifica Nazionale ed è stata valutatrice di numerosi progetti e ricerche, fornendo un solido contributo allo sviluppo della linguistica tedesca.

Brambilla: «Mia elezione vittoria per tutte le donne»

«È una vittoria della comunità della Statale e anche per tutte le donne, dopo 100 anni possiamo rappresentare anche i vertici del nostro ateneo, e io vorrei che questo fosse un risultato anche per le colleghe, le ricercatrici le studentesse. Sappiano che questo passato che abbiamo ereditato ha dei confini che andremo a riscrivere e che saranno diversi». Così Marina Marzia Brambilla, scelta come nuova rettrice dell'Università Statale di Milano, ha commentato la sua elezione. Anche grazie a questo risultato, da oggi in poi «non sarà più un'eccezione potere contribuire anche ai vertici delle nostre istituzioni con il nostro lavoro». A Milano in particolare l'università è donna. Con Brambilla, in tre degli otto atenei milanesi è stata eletta una donna come rettrice: Donatella Sciuto al del Politecnico, Giovanna Iannantuoni - presidente della Crui - alla Bicocca.