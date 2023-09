Maria Antonietta Cutillo morta fulminata in vasca a 15 anni: indagati 4 imprenditori cinesi, nel mirino le batterie dei telefoni

Un sequestro preventivo ai danni di 5 imprenditori (4 cinesi) che fanno attività di import e export per la distribuzione di batterie per cellulari. E' la mossa della Procura di Avellino - capo Domenico Airoma - per la morte dopo una scossa elettrica della 15enne Maria Antonietta Cutillo che lo scorso 2 maggio era nella vasca da bagno nella sua casa a Montefalcione. Svolta quindi nelle indagini sulla morte della ragazzina rimasta fulminata. I Carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Avellino, nei confronti di 5 imprenditori operanti in Toscana e in Lombardia, quattro dei quali di origine cinese. Per effetto del provvedimento cautelare è stato sequestrato un gran numero di caricabatterie di fabbricazione cinese, allo stato risultati non conformi agli standard di fabbricazione comunitari e pertanto potenzialmente pericolosi. I sequestri sono stati eseguiti a Calenzano e Sesto Fiorentino in provincia di Firenze, Pontedera in provincia di Pisa e Trezzano sul Naviglio in provincia di Milano.

Giulia Tramontano, l'ultimo messaggio al fidanzato: «A casa mia non devi farci entrare nessuno. Torno, fatti trovare»

I cinque imprenditori sono indagati per il reato di omicidio colposo, nonché dei reati di frode in commercio e vendita di prodotti industriali con marchi mendaci.