Marco Arduini (ex di Uomini e Donne) arrestato a Cattolica: botte e minacce di morte alla fidanzata di 19 anni: «Anche morsi sul viso». Interiene la De Filippi

Marco Arduini, ex di Uomini e Donne, è finito in carcere. Per le botte e le minacce di morte alla fidanzata appena 19enne, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri di Cattolica (Rimini), Marco Arduini, 45 anni originario di Roma. l'uomo aveva preso parte al programma di Maria De Filippi tra il 2017 e il 2018, e allontanato dopo solo due puntate.

Arduini, che nel 2018 aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne e a cui un noto settimanale aveva dedicato una lunga intervista fotografica, è in carcere in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani.

Cosa è successo: i "motivi"

Stando a ciò che emerge da RiminiToday, l’ex cavaliere 45enne aveva intrapreso una relazione amorosa con una 19enne «conosciuta nell’albergo riccionese dove entrambi lavorano da circa un anno». da quello che si legge si apprende che da quanto racconta la ragazza la situazione nel giro di qualche tempo con Arduini è diventata burrascosa. La vittima pare che inoltre avrebbe raccontato di aver ricevuto addirittura dei morsi sul viso, oltre che delle minacce con i coltelli. Tutto è precipitato quando la 19enne si è rifiutata di andare a convivere con il fidanzato e per questo lui arebbe messo in atto atteggiamenti iolenti e aggressivi. «Pedinamenti, telefonate, messaggi, ma anche, aggressioni fisiche». Diverse volte la ragazza si è ricolta ai sanitari fino a quando non ha troato il coraggio di racconatre tutto ad un'amica. Poi arebbe anche sporto denuncia ai carabinieri.

A proposito di UD storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100 mila persone comuni il signor MarcoArduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato — Elisabetta Soldati (@BettinaSoldati) August 4, 2023

L'intervento di Maria De Filippi

Marco Arduini partecipò all'edizione del 2017 del Trono Over. Nel 2018 aveva rilasciato anche una lunga intervista al Magazine dedicato al programma e poi di lui non si è più saputo nulla.

Vista la gravità della notizia anche Maria De Filippi decide di interenire sulla questione. Elisabetta Soldati, responsabile della comunicazione della conduttrice, su Twitter scrive: «A proposito di UeD, storico programma in onda da oltre 20 anni a cui hanno partecipato oltre 100mila persone comuni, il signor Marco Arduini risulta in sole 2 puntate nel 2017 e alla sua seconda partecipazione venne allontanato». Non un intervento vero e proprio quanto una precisazione quella della redazione del daiting show di Canale 5.