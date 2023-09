​Mangiano due fiorentine e scappano senza pagare il conto (120 euro): la rabbia di un ristoratore di Macerata

Due succulente fiorentine addentate al ristorante e poi, via, di corsa, senza pagare il conto non appena i proprietari del locale si sono distratti un attimo. La rabbia del ristoratore: «Se ne sono andati come se stessero rubando». Protagonisti dell'episodio sono due uomini entrati all'ora di cena al ristorante “Alla scaletta”, di Casette Verdini, a Pollenza (Macerata).

I due hanno ordinato due fiorentine del peso di un chilo e cento grammi l’una, riporta il Corriere Adriatico, mangiate comodamente in circa 40 minuti, e appena hanno visto i titolari del ristorante affaccendati se ne sono andati senza passare alla cassa, il tutto sotto l'occhio delle telecamere di videosorveglianza.

L’episodio verrà denunciato alle forze dell’ordine.

Scappano senza pagare il conto, ma dimenticano il cellulare sul tavolo: «Sono tornati con la coda fra le gambe»

Il video

Un fermo immagine del video che ritrae i due clienti è stato pubblicato sui social, con l'appello del ristoratore a fornire elementi utili per rintracciare i due clienti poco rispettosi del lavoro di cuochi, camerieri e gestori del locale che li ha saziati con due succulente fiorentine