Conto al ristorante con 50 dollari in più per i «figli troppo rumorosi». I genitori reagiscono così

Ha suscitato forti polemiche la scelta di un ristoratore - proprietario del ristorante Toccoa River a Blue Ridge, in Georgia, Stati Uniti - di aggiungere un supplemento di 50 dollari sul conto di una coppia per via del presunto cattivo comportamento dei loro figli "rumorosi". Una sorta di penale per "genitori incapaci" che ha lasciato la coppia sbalordita e decisamente amareggiata.

Ditta di demolizioni sbaglia indirizzo e rade al suolo la casa sbagliata, la proprietaria: «Nessun risarcimento»

Cosa è successo

"Il proprietario è uscito e mi ha detto che avrebbe aggiunto 50 dollari al mio conto a causa del comportamento dei miei figli", ha Kyle Landmann, padre dei tre bimbi. Insieme alla moglie Lyndsey, sedevano a tavola insieme ad altre quattro famiglie. In tutto erano presenti undici bambini, dai tre agli otto anni. "I miei figli hanno guardato un tablet finché non è arrivato il cibo, hanno mangiato il loro cibo e mia moglie li ha portati fuori mentre io aspettavo e pagavo il conto", ha assicurato ancora Kyle.

Dopo il dessert alcuni genitori hanno portato i bambini verso il fiume, ed è stato in quel momento che il ristoratore Tim Richter si è avvicinato, mostrando al gruppo il costo aggiuntivo illustrato sul menu, che recita: "Supplemento per adulti: per gli adulti che non possono essere genitori".

E, ancora: "'Sii rispettoso verso il personale, la proprietà e te stesso. Nessun rispetto, nessun servizio".

La madre, Lundsey, si è detta sconvolta e ha insistito sul fatto che i bambini si fossero comportati bene, ma il proprietario è stato irremovibile. "Mi sono guardato intorno nel ristorante e tutti erano gelati guardando lo spettacolo che stava mettendo in scena. Stava urlando", ha raccontato indignato il padre, che ha voluto lasciare su Google una recensione negativa al locale, dicendosi "deluso dall'esperienza".