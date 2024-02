Manganellate a Pisa, il capo della Polizia Pisani: «Verifiche severe, le criticità non sono mai una giustificazione»

«Purtroppo ieri durante i servizi di ordine pubblico a Firenze e a Pisa i nostri operatori hanno posto in essere delle iniziative che dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza. Quando le manifestazioni non sono preavvisate o non vengono condivise con la questura, possono verificarsi dei momenti di criticità però questi momenti di criticità non possono essere una giustificazione». Lo ha detto il capo della Polizia Vittorio Pisani al Tg1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA