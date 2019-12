Al Bano, morta la mamma: donna Jolanda aveva 96 anni, funerali domani a Cellino San Marco

Lutto in casa Carrisi. La mamma di Al Bano, donna Jolanda, è morta oggi pomeriggio all'età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco. Il cantante era molto legato alla mamma che spesso aveva coinvolto in interviste e servizi televisivi girati nella tenuta di famiglia. Per Albano la mamma era la colonna portante della sua vita, tanto da averla definita «la migliore donna e mamma del mondo». I funerali si terranno domani alle 16.00 nella chiesa madre di Cellino San Marco.

Proprio alla sua adorata madre il cantante dedicò il libro “Madre mia, l’origine del mio mondo”, pubblicato qualche anno fa. Ma anche un documentario che trasmesso su Rete4. Nel presentarlo, l'artista annunciò che si trattava della «storia di una donna che ha affrontato cose molto più grandi di lei».

Ultimo aggiornamento: 19:32

