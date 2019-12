Al Bano, morta mamma Jolanda. Il ricordo del nipote Yari: «Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno»

«Così per sempre. Non si muore mai quando si vive nel cuore di qualcuno». È quanto scrive Romina Power sul suo profilo instagram pubblicando una foto che la ritrae mentre abbraccia affettuosamente l'ex suocera Jolanda Ottino, la mamma di Al Bano Carrisi, morta ieri pomeriggio nella sua casa di Cellino San Marco all'età di 96 anni.

Ti sei sempre presa cura di tutti, hai vissuto per la gente che amavi. E così facendo sei diventata la nonna adottiva di tutta Italia. Hai vissuto una vita piena di cambiamenti nell’era umana più sconvolgente e i tuoi piedi sono rimasti sempre per terra. Questa è la nostra ultima foto insieme, scattata a Novembre. Riuscivamo insieme sempre a strappare la risata. Rideremo per sempre insieme, anche in faccia ai momenti più difficili, sicuri del nostro amore. I Love You Nonna

«Grazie nonna, sei stata una donna fenomenale, ci facevi da genitore quando i miei viaggiavano e noi andavamo a scuola». E' il ricordo di Yari Carrisi a. Il 46enne rievoca i momenti trascorsi insieme alla nonna, un vero e proprio pilastro della famiglia, che lo ha cresciuto durante gli anni. «

In diretta ai microfoni di #Mattino5 parla il figlio di Al Bano, Yari Carrisi:

In diretta ai microfoni di #Mattino5 parla il figlio di Al Bano, Yari Carrisi:

"E' stata come una madre per me"

