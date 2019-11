Al Bano: «Io e Romina a Sanremo? Lei non vuole»

Al Bano pensa a Sanremo e Romina fa resistenza. «Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival», dice Al Bano in merito ai rumors che lo danno quasi per certo tra i concorrenti della 70esima edizione della kermesse canora e mette fine alle voci di un suo ritorno sul palco dell'Ariston insieme all'ex moglie Romina Power.

«Mi stanno sensibilizzando ma ancora non ho deciso nulla - ribadisce - purtroppo di bugie se ne dicono tante e ogni giorno ne esce una nuova». Tra i brani che Al Bano sta valutando nel caso decidesse di salire nuovamente come concorrente sul palco dell'Ariston ce n'è «uno scritto da Salvatore De Pasquali, autore di Champagne, uno da Cristiano Malgioglio e alcuni scritti da me, vedremo», conclude il cantante pugliese.

