Roma, cade dal tetto per un colpo di vento e schiaccia il figlio: muore 14enne

Il maltempo aveva danneggiato il tetto dell'azienda. E così il papà era salito per rimediare, mentre di sotto, il figlio di 14 anni, era rimasto a guardare. Ma il ragazzino è morto schiacciato dal padre che, proprio mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal maltempo, ha perso l'equilibrio probabilmente a causa di una raffica di vento ed è caduto da un'altezza di sei metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. È accaduto in via Traversa del Grillo a Capena, alle porte di Roma ed è la seconda vittima (un uomo è morto a Guidonia) di una giornata infernale in cui il vento ha flagellato la Capitale. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Ultimo aggiornamento: 19:25

