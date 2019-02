Ferito da una tegola staccata dal vento in via Frattina a Roma

Gli è andata molto bene: un uomo, con la compagna, passeggiava in via Frattina all'altezza del numero 84 quando una tegola di plastica staccata dal vento lo ha colpito alla testa. È accaduto ad un uomo di 50 anni, dirigente alberghiero, che, sanguinante, è stato soccorso dall'ambulanza intervenuta sul posto per un incendio a via del Corso, altezza via in Lucina, dove al momento si trovano anche tre squadre di Vigili del fuoco. «Non me lo sarei mai aspettato - ha commentato incredulo il 50enne - Pensavo fosse un calcinaccio».



