Frosinone, muro crolla per il vento: due morti, grave un altro uomo

Ultimo aggiornamento: 12:50

Tragedia ad Alvito questa mattina. Il forte verto ha causato il crollo di un muro alto circa due metri che ha travolto e ucciso due uomini: Guido Albassi 70 anni di Veroli e Carlo Diana 72 anni di Alvito. Sono rimasto gravemente feriti Vincenzo Diana 75 anni di Alvito e Franco Zeppieri 69 anni di Veroli. Sono tutti pensionati. La tragedia è avvenuta intorno alle 10 in un’abitazione di via Colle Mattarino.Pare che il gruppo di fosse messo sotto il muro per proteggersi dal vento. Le violenti raffiche stanno creando disagi anche per i soccorsi. L’eliambulanza non è potuta decollare dall’ospedale di Sora alla volta di Roma per trasportare Vincenzo Diana. Franco Zeppieriha riportato lievi lesioni ad un piede. Sul caso indagano i carabinieri.