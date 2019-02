Roma flagellata dal vento, chiuso il Colosseo: alberi caduti e lamiere dai tetti, paura in città

Decine di alberi e rami caduti in strada, o sulle auto, da stamattina a Roma. Sono circa un centinaio finora gli interventi effettuati dalla polizia locale in diverse zone della città per le 'criticità' legate al vento forte. Chiuso il Colosseo e chiusa via Nazionale per lamiere volate giù dai tetti.

Ma sono molte le zone interessate che vanno da Monteverde all'Eur, da San Giovanni al Nomentano, dalla Flaminia a Montemario, Salario e Cassia. Nella maggioranza dei casi si è trattato di rami o alberi caduti su auto in sosta. Non si registrano al momento feriti. In un caso in zona Cassia è stata centrata una macchina in movimento, ma fortunatamente non è rimasto ferito nessuno.



COLOSSEO CHIUSO

«A causa del maltempo e delle forti raffiche di vento sulla città, è stata disposta la chiusura del Parco archeologico del Colosseo». Lo annuncia l'account ufficiale Twitter del Parco del Colosseo.

VIA FRATTINA

Nel primo pomeriggio un uomo, con la compagna, passeggiava in via Frattina all'altezza del numero 84 quando una tegola staccata dal vento lo ha colpito alla testa. È accaduto a un cinquantenne, dirigente alberghiero, che, sanguinante, è stato soccorso dall'ambulanza intervenuta sul posto per un incendio a via del Corso, altezza via in Lucina, dove al momento si trovano anche tre squadre di Vigili del fuoco. «Non me lo sarei mai aspettato - ha commentato incredulo il 50enne - Pensavo fosse un calcinaccio».

PIAZZA REPUBBLICA

Un albero è caduto in piazza della Repubblica, nell'area verde tra via delle Terme di Diocleziano e viale Einaudi.

TRASTEVERE

Un albero è caduto in viale Trastevere, all'altezza di piazza Mastai, al centro di Roma centrando due taxi. Non si registrano feriti. Sul posto due pattuglie della polizia del Gruppo I Trevi per la chiusura della carreggiata laterale e di quella centrale del tram, anche per motivi di sicurezza. Secondo quanto si è appreso, a causa della caduta dell'albero si sono staccati i fili della corrente elettrica da un palo.

L'ANNUNZIATELLA

Un altro albero caduto: siamo a due minuti da viale Londra a via della Fotografia.

VIA NAZIONALE

Via Nazionale è stata chiusa al traffico perché dai tetti dei palazzi sono voltati pezzi di lamiere dai tetti. Non ci sono feriti, ma la zona è stata transennata dalla polizia locale.

APPIA

Sulla strada statale 7 'Appià sono provvisoriamente chiusi - in entrambe le direzioni - due tratti stradali a causa della caduta di alberi e rami lungo il tracciato, a seguito del maltempo in corrispondenza del km 59,200 a Cisterna di Latina (Latina) e del km 87,300 a Pontinia (Latina). Il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

INCENDIO A FIUMICINO

Un incendio sta interessando nel pomeriggio un'estesa area di vegetazione e canneti a ridosso dell'argine del Tevere, all'altezza di Parco Leonardo, a Fiumicino. Le fiamme si sono alimentate con il forte vento. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco ed una della protezione civile di Fiumicino, oltre a polizia e carabinieri.

PONTE DELLA SCAFA

Si circola, con disagi alla viabilità, ad una sola corsia sul Ponte della Scafa, dopo la caduta di una delle due reti laterali di cantiere, a causa del forte vento. Lo rende noto il comune di Fiumicino: «È caduta la ringhiera sul Ponte della Scafa. Questo sta inevitabilmente causando code, in un senso di marcia e nell'altro - informa l'amministrazione - La nostra Polizia locale è intervenuta immediatamente ripristinando la viabilità anche se ad una sola corsia. Siamo in attesa dell'intervento da parte di Anas».

