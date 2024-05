Brennero, traffico in tilt: fila di tir per 80 chilometri fino a Bolzano nord

Oggi non sembra essere giornata in Alto Adige. Da questa mattina il traffico è andato in tilt creando un lungo serpentone di camion diretti al Brennero. La coda di tir attualmente è lunga 80 chilometri e dal confine arriva fino a Bolzano nord. Oltre al danno anche la beffa visto che si aggiunge anche che oggi ci sarà il Giro d'Italia.

Giro d'Italia

Il traffico in queste ultime ore, rischia di aumentare anche a causa del Giro d'Italia che oggi attraversa proprio l'Alto Adige, tagliando letteralmente in due per alcune ore Bolzano, con nessuna possibilità di attraversare il capoluogo altoatesino da nord a sud e viceversa. Il percorso che seguira il Giro d'Italia sarà dalla dalla Svizzera a Tubre, per poi attraversare la val Venosta e la val d'Adige. Dopo Bolzano i ciclisti proseguiranno verso Fiè e la val Gardena, dove è previsto l'arrivo di tappa.