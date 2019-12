Maltempo, disagi in tutta Italia: albero su auto a Salerno, ferita una ragazza

Il maltempo flagella tutta Italia, con disagi provocati dai temporali e dal forte vento.

Salerno, ferita una donna

Due persone sono state portate in ospedale a Salerno in seguito alla caduta di un albero sulla sede stradale in via Roma. Si tratta di una mamma e di sua figlia: la prima se l'è cavata solo con un forte spavento, la seconda, una ragazza, ha riportato lievi traumi alla spalla e agli arti inferiori in seguito al crollo di un grosso ramo sulla loro auto. Disagi che stanno interessando tutta la città con vigili del fuoco, volontari della protezione civile e agenti della polizia municipali costretti a un gran lavoro per garantire assistenza ai cittadini.

Sardegna, vento fino a 130 km orari

Ha toccato i 130 chilometri orari alle 18 a Capo Carbonara la tempesta di vento che si è abbattuta in tutta la Sardegna e che continuerà a far sentire la sua influenza anche sabato, tanto che la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta per vento e mareggiate. Il picco di raffiche è stato registrato da una delle stazioni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. I 70 chilometri orari sono stati toccati ad Alghero, 100 a Capo Caccia, 105 a Olbia. Nel centro dell'Isola sono stati toccati i 70 chilometri a Oristano e 100 ad Arbatax-Capo Bellavista. Raffiche rispettivamente a 50 chilometri orari e ad Elmas e 65 km/h a Decimomannu. Nel Cagliaritano il vento tenderà a rinforzare. Nella giornata di domani nel sud Sardegna le raffiche 60 chilometri orari, mentre nel pomeriggio il vento soffierà con forza nel nord, con picchi di 100 chilometri orari.

Bologna, voli limitati all'aeroporto

L'aeroporto Marconi di Bologna ha disposto la limitazione dei voli in atterraggio fino alle 20 per decongestionare lo scalo. Questo, spiega lo stesso aeroporto, a causa della «breve ma intensa nevicata nel pomeriggio, unita allo sciopero degli operatori delle società di handling che è tuttora in corso» e che «sta creando difficoltà in aeroporto, a causa del riempimento delle piazzole di sosta per gli aeromobili. La limitazione degli atterraggi significa che le compagnie aeree si dovranno organizzare o ritardando le partenze o dirottando i voli già partiti su altri scali.

Allerta meteo anche su Abruzzo e Molise

La perturbazione di origine atlantica che sta interessando l'Italia continuerà a determinare nelle prossime ore ancora condizioni di maltempo, con venti di burrasca e mareggiate lungo le coste esposte, sulle regioni centro meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti di burrasca con raffiche fino a tempesta su Abruzzo e Molise.

Napoli, cavo su funicolare Chiaia

Incidente senza conseguenze gravi oggi pomeriggio nella Funicolare di Chiaia, a Napoli. Un cavo a basso voltaggio (24 volt) si è staccato dalla volta della galleria della Funicolare mentre il treno era appena arrivato alla stazione intermedia di corso Vittorio Emanuele. Staccandosi, il cavo si è impigliato in uno dei pantografi della Funicolare provocando lo stop del treno ma anche un rumore che ha spaventato alcuni dei viaggiatori. Per i viaggiatori, si sottolinea dall'Anm (Azienda napoletana mobilità), non vi è mai stato un pericolo. La Funicolare di Chiaia ha ripreso il regolare servizio alle 18.50, dopo l'esito positivo dei viaggi di prova a seguito dell'incidente avvenuto nel pomeriggio, quando un cavo a basso voltaggio si è staccato dalla volta della galleria della Funicolare.

