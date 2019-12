La piscina si scoperchia e trancia la linea ferroviaria: Fl5 paralizzata

Il vento a 100 km/h ha scoperchiato il tetto della piscina di Santa Marinella e le lamiere tranciano i cavi della ferrovia, causando l'interruzione della circolazione sulla Fl5 nel tratto fra Santa Marinella e Civitavecchia.



Il tetto dell’impianto sportivo, situato a pochi passi dalla ferrovia, è stato divelto e una lamiera ha colpito un traliccio rendendolo pericolante.



Notevoli i disagi per pendolari e viaggiatori: treni in fortissimo ritardo e numerose cancellazioni tanto che da Rfi fanno sapere che “è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Santa Severa e Civitavecchia. Prosegue il lavoro dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per riparare il guasto alla linea elettrica provocato da alcune lamiere trasportate da forte vento e ripristinare la piena potenzialità dell’infrastruttura. Tra un'ora riprende circolazione ma su un solo binario". © RIPRODUZIONE RISERVATA