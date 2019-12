Maltempo a Roma, 100 interventi dei vigili del fuoco: alberi caduti su auto, chiusa la ferrovia per Civitavecchia

Cento interventi dei vigili del fuoco a Roma a causa del maltempo. I quadranti interessati sono principalmente due, Roma nord e litorale nord di Roma, con estensione verso le zone di Tolfa, Anguillara, Cesano. La tipologia di interventi riguarda alberi pericolanti, oltre danni dovuti alla pioggia e al forte vento. Particolare attenzione sulla via Aurelia all'altezza di Santa Marinella, dove risulta interrotta in entrambi i sensi la linea ferroviaria Roma- Civitavecchia.

Rami sono caduti nel quadrante nord della Capitale, in particolare nelle zone di Cassia, Boccea, Monte Mario, Aurelio e Parioli. Questo pomeriggio a Roma, gli interventi della polizia locale sul fronte del maltempo si sono concentrati sulla viabilità e messa in sicurezza delle strade. A via Monte Parioli gli agenti, a quanto si apprende, hanno dovuto far fronte alla caduta di un albero come pure in via Moretti, dove si è resa necessaria la chiusura provvisoria della strada in attesa della sua rimozione. In questo caso sono stati danneggiati alcuni veicoli in sosta.

Presumibile causa dell'interruzione la caduta di alcuni bandoni in lamiera sui cavi elettrici appartenenti a un manufatto abbandonato adiacente alla linea ferroviaria. Sul posto oltre a tre squadre dei vigili del fuoco, il personale delle Ferrovie dello Stato e polizia locale. Non risultano danni a persone.



Alberi caduti anche sulla Pontina. Qui, all'altezza di Sperlonga, un camion si è ribaltato. Al momento ci sono code lungo la strada

