Maltempo, inferno alla stazione Termini: treni in ritardo fino a tre ore per un guasto elettrico

Ritardi fino tre ore per i treni in partenza dalla stazione Termini. La causa sarebbe il maltempo: i primi riscontri dei tecnici hanno accertato che le avverse condizioni meteo hanno provocato la caduta di un cavo del Gestore elettrico nazionale sulla linea di alimentazione dei treni. Sul tabellone a Termini anche ritardi di 180 minuti con tanto di indignazione sui social. Inferno tra i pendolari alla stazione, con i ritardi che non accennano a diminuire. Anche perché sembra che il problema non sia di facile soluzione.