Malore mentre guida l'auto, poi l'incidente contro il muro: mamma di tre figli muore a 45 anni

Gravissimo incidente nel tardo pomeriggio in via Rovereto a Cordignano, in provincia di Treviso: nell'impatto è morta una mamma 45enne, Erika Peruch, nata a Conegliano, residente ad Orsago. Era alla guida della Toyota Yaris che, per cause in corso di accertamento, è fuoriuscita di strada impattandosi contro il muretto del civico 130. La donna è stata portata via dai sanitari del Suem ed è purtroppo deceduta durante il trasporto. La 45enne lascia tre figli piccoli. La famiglia è originaria di Godega di Sant'Urbano, della provincia di Treviso.

Ultimo aggiornamento: 20:10

