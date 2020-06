Luna muore a 15 anni, il dolore della cantante Elisa: «Buon viaggio nella luce»

«Buon viaggio nella Luce eterna dolce Luna, riposa in pace». sono le parole della cantante Elisa Toffoli, affidate al suo profilo Instagram e rivolte alla piccola Luna Benedetto, morta domenica scorsa per un tragico incidente stradale sui viali di Lecce.

Luna, morta a Lecce a 15 anni: ai funerali sarà vestita da ballerina, era una promessa della danza

Luna, morta a 15 anni. «Chissà dove sarai adesso»: la straziante lettera dei compagni di classe



Luna, promessa della danza, aveva avuto una parte in un videoclip di Elisa, girato proprio nel Salento. E la cantante ricorda Luna e il suo sguardo magnetico, che l'aveva colpita subito. «Esprimo la mia vicinanza alla famiglia e agli amici di Luna - scrive sui social -. Quando l’ho conosciuta era ancora una bambina, ma aveva una luce magnetica e la scegliemmo per partecipare al videoclip di "Bruciare per Te". Non ci sono parole per colmare il dolore provocato da una giovane vita che si spezza».



Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA