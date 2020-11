La lotteria degli scontrini partirà il 1° gennaio 2021. È questo un altro meccanismo premiale messo a punto dal governo per rilanciare i consumi.

Cos'è?

È un concorso a premi gratuito collegato allo scontrino.

Come si partecipa?

Possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro. L’inizio della lotteria - previsto originariamente al 1° luglio 2020 - è stato differito dal decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020) al 1° gennaio 2021.

Come funziona?

Ogni acquisto genera un numero di biglietti “virtuali” che consentono la partecipazione alla lotteria: ogni euro speso dà diritto a 1 biglietto virtuale, fino a un massimo di 1.000 biglietti per un acquisto pari o superiore a 1.000 euro, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (esempio: con 1,50 euro si ottengono due biglietti). Maggiore è l’importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi.

Prima dell’emissione dello scontrino è necessario chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ogni consumatore può generare più codici, tutti ugualmente validi per partecipare alla lotteria. Per avere il codice lotteria non serve l'autenticazione o registrarsi all’area riservata del Portale, basta inserire il codice fiscale nell’area pubblica del sito. Il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole.

Senza registrazione al portale è possibile: generare il codice lotteria, consultare il calendario delle estrazioni, lo stato delle singole estrazioni, i codici vincenti degli scontrini commerciali e quelli relativi ai premi non reclamati, le informazioni riguardanti il gioco, le modalità di partecipazione e di riscossione dei premi

Qual è il vantaggio di registrarsi sul portale? Quello di poter controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Sul portale infatti si possono verificare le vincite e tenere sotto controllo i termini per reclamare i premi (90 giorni). Spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita.

Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni. È sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. Se si smarrisce il codice: basta accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.Quando si va a pagare l’esercente, attraverso un lettore ottico, simile a quello su cui si scansionano i codici a barre alla cassa del supermercato, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.

Devo conservare gli scontrini / biglietti?

No. Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce ecc.).

Due tipi di estrazione: l'ordinaria e la "zero contanti"

Ogni contribuente può partecipare, con uno stesso scontrino, a una estrazione settimanale, a una mensile (ogni secondo giovedì del mese) e a una annuale.

Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti” (e accede anche al rimborso cashback). Alle estrazioni "zero contanti" partecipano non solo i consumatori ma anche gli esercenti, cioè i soggetti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Partecipano all’estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione. Partecipano all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Con decorrenza da determinare, parteciperanno all’estrazione settimanale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell’estrazione.

Come per il meccanismo del cashback non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online, quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, e quelli per i servizi o prodotti per cui si richiedono detrazioni o deduzioni fiscali.

I premi

Per le estrazioni ordinarie sono previste: un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale, 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili, 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza deve essere ancora determinata).

Le estrazioni "zero contanti", quelle per i pagamenti con moneta elettronica e il cui biglietto vincente determina automaticamente la vincita anche per l'esercente che ha emesso lo scontrino / biglietto, prevedono i premi più ricchi. In palio ci sono 2 premi per l’estrazione annuale: un premio da 5 milioni di euro per il consumatore e un premio da 1 milione di euro per l’esercente. Poi ci sono 20 premi per le estrazioni mensili: 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori e 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti. Infine ci sono 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire): 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori e 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.

Quando un'estrazione vincente è nulla?

L’estrazione del biglietto vincente è nulla se il biglietto “virtuale” è associato a un corrispettivo già vincente nel corso dell’estrazione oppure annullato o reso. Inoltre, è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia, alla data di acquisto dei beni e dei servizi, oppure a un codice lotteria per cui il consumatore abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.

Tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

